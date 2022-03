Exoprimal er nærmest en Dino Crisis-remake

Mange kjent nok hjertet stoppe litt da kveldens State of Play-sending startet med en Capcom-logo og en drøss med dinosaurer på skjermen, men det viste seg etter hvert å ikke være et nytt Dino Crisis.

I stedet er det et flunkende nytt spill kalt Exoprimal. Her skal et lag bestående av opp til fem spillere bekjempe enorme horder av ulike dinosaurer takket være spesielle exo-drakter. Hver drakt har særegne roller og egenskaper, så Capcom poengterer at det er lurt å ha litt forskjellig i laget. Derfor er det mulig å faktisk skifte drakt midt i kamper.

Siden spillet først skal slippes en gang neste år får vi ikke vite flere konkrete detaljer enn det, men du kan i alle fall se og høre litt mer i trailerene under.

HQ