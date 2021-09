Expeditions: Rome ser imponerende ut i ny trailer

HQ

Det danske studioet Logic Artists er ansvarlig for Expeditions-serien, som har et ganske fast følge verden over og som tilsynelatende klarer seg ganske bra.

De samarbeider nå med THQ Nordic om å lage et helt nytt kapittel, som nå har fått en ny trailer. Det heter Expeditions: Rome, og planen for øyeblikket er å lansere det innen året er omme.

Den ny traileren kan du se nedenfor - det ser allerede ganske imponerende ut.