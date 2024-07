Extreme E fullfører omprofilering til hydrogendrevne Extreme H

HQ

Extreme E Extreme E var en racingserie der ulike elektrisk drevne biler fikk i oppgave å erobre noen av verdens tøffeste terreng og miljøer. Selv om dette tiltrakk seg mange seere og motorsportfanatikere på grunn av det teknologiske fremskrittet og den intense konkurransen, har ikke dette vært nok innovasjon til å tilfredsstille skaperne av Extreme, ettersom motorsportserien nå har bestemt seg for å endre navn til Extreme H.

H-en står for hydrogen og betegner en ny tilnærming til kraft og drivstoff som bytter ut elektrisitet med hydrogen som drivstoff. Dette vil først bli utforsket med kjøretøyet Pioneer 25 som nylig ble avduket, og som er den første hydrogendrevne racerbilen som noensinne er laget.

Vi har blitt fortalt at Pioneer 25 har en 75 kW hydrogenbrenselcelle som erstatter batteriet som primær energikilde. Dette gjør at bilen kan yte over 550 hk toppeffekt, samtidig som den kan gå fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Extreme H Den første sesongen starter neste år, med et arrangement i Saudi-Arabia. Deretter følger en europeisk etappe i Storbritannia, Tyskland og Italia, før man setter kursen over Atlanteren for å avslutte sesongen i USA. Nøyaktige datoer og steder er ennå ikke bekreftet.

