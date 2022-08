Ezra Miller har vært i krisemøte med Warner Bros. for å redde The Flash

HQ

Nylig kom skuespiller Ezra Miller endelig med en formell unnskyldning for sin oppførsel på Island, Hawaii og nå sist Vermont. Unnskyldningen kommer etter en lang rekke overgrep og andre problemer knyttet til skuespillerens oppførsel.

Men det skal tydeligvis mer til. i en artikkel på The Hollywood Reporter fremgår det at Miller nylig dukket opp på et krisemøte med sjefene Pamela Abdy og Michael De Luca for å prlve å redde The Flash, som har planlagt premiere 23. juni neste år.

Ifølge artikkelen diskuteres det fortsatt om det vil være fordelaktig å bare skrote filmen til 200 millioner dollar, i stedet for å risikere å fortsette med Miller i spissen. Angivelig er det denne trusselen som har fått skuespilleren i gir. En kilde sier:

"They (Miller goes by they/them) care about The Flash. It's one of their favorite characters to play."

Det er ennå usikkert hva planen er.