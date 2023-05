Ezra Miller vil fortsette å spille The Flash

HQ

Hvis du har fulgt produksjonen av filmen basert på verdens raskeste (?) superhelt, har det også vært nesten umulig å unngå kontroversene rundt Ezra Miller. Noe som fikk mange, inkludert oss i redaksjonen, til å stille spørsmål ved om skuespilleren i det hele tatt hadde en fremtid hos Warner - eller noen andre for den saks skyld.

Rusmisbruk, seksuelle tilnærmelser mot mindreårige og voldsforbrytelser. Det er absolutt ingen pen liste, og det gikk så langt som til at Warner tvang skuespilleren til å søke profesjonell hjelp, i tillegg til at de nesten helt ekskluderte hen fra reklameturneen for The Flash. Men til tross for alle problemene ser det nå ut til at Miller faktisk vil fortsette i rollen sin, hvis det skulle komme noen oppfølgere i fremtiden.

Dette sa The Flash-regissør Andy Muschietti da han nylig gjestet podcasten The Discourse.

"Hvis [en oppfølger] kommer, ja. Jeg tror ikke det finnes noen som kan spille den karakteren like godt som de gjorde. De andre rolleskildringene av karakteren er flotte, men akkurat denne visjonen av karakteren var de helt suveren på. Og som du sa, de to Barry'ene - det føles som en rollefigur som er som skapt for dem."

Muschietti fortsatte med å rose Miller for innsatsen under innspillingen.

"Under innspillingen var Ezra strålende og den mest engasjerte og profesjonelle [skuespilleren]. Ezra ga alt for denne rollen - fysisk, kreativt og følelsesmessig. De var helt suveren."

Det er sjelden man i disse dager hører om skuespillere som får en ny sjanse, så la oss håpe at Miller virkelig griper sjansen og forstår hvor stort dette er. DC-sjef Peter Safran har tidligere kommentert situasjonen, og nevnte da at skuespillerens fremtid har vært under diskusjon, men at det har skjedd mye positivt de siste månedene.

"Ezra er fullstendig forpliktet til å bli frisk, og vi støtter fullt ut den reisen de er på akkurat nå. Når tiden er inne, når de føler seg klar til å ta diskusjonen, vil vi alle finne ut hva som er den beste veien videre. Men akkurat nå er de fullstendig fokusert på å bli frisk. Og i samtalene vi har hatt med dem de siste par månedene, virker det som om de gjør enorme fremskritt."

Det kan virke som om det eksisterer en viss dobbeltmoral, med tanke på at andre skuespillere har blitt kastet ut i kulden etter å ha gjort feil som ofte blekner i forhold til det Miller har gjort. Hvis Miller får en ny sjanse, burde ikke andre få det samme?

Hva tenker du om situasjonen?