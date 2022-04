Ezra Millers og The Flash-filmens fremtid er usikker etter at han ble arrestert

HQ

The Flash-filmen har vært på vei lenge, men vi forventet en premiere om ikke så altfor lenge. Nå ser det dog ut til at ventetiden kan bli mye lengre. Det viser seg nemlig at The Flash og annet DCEU-basert innhold med hovedrolleinnehaver Ezra Miller er satt på pause.

Og hvorfor? Jo, fordi skuespilleren både før og ny nylig har oppført seg uanstendig. Tidligere har han fornærmet flere mennesker på Island da han angivelig tok kvelertak på en kvinne i Reykjavik, og som Screenrant skriver er det denne gangen på Hawaii, hvor han har blitt arrestert av det lokale politiet.

Angivelig har han vært voldelig på en karaokebar, men vi anbefaler at du selv leser historien ettersom den er litt bisarr. Ifølge kilder har dette fått Warner Bros. til å revurdere om de i det hele tatt vil bli assosiert med Miller i fremtiden, og det er ikke kjent hvilke konsekvenser dette vil få for fremtidige prosjekter, inkludert The Flash-filmen.