F1 24 gir deg flere muligheter enn noen gang

EA har i år lagt mye vekt på hvordan det skal føles å kjøre bilen og hvordan bilen oppfører seg på ulike forhold og underlag. Med et helt nytt system for fjæringer som er mer bevegelige skal det bli lettere å kjenne veien under dekkene, og virkelig føle at du kjører gjennom Eau Rouge i 300 km/t. Dekkfysikken har også fått en oppgradering, som sammen med ovennevnte hjelper på realismen i spillet. Temperaturen og slitasjen på dekkene vil være mer autentisk, og det vil også være noen flere endringer som har påvirkning på dette som vi kommer tilbake til nærmere utgivelse.

Sammen med fjæringen har også aerodynamikken blitt forbedret til å bli mer realistisk, og vinkelen på vinger og bilens høyde har mer innvirkning på bilens marktrykk og luftmotstand. Dette er en del av mer detaljerte innstillingsalternativer på bilene i F1 24.

Sist men ikke minst har du nå også full kontroll over bilens kraftuttak akkurat som i virkeligheten. Her kan du justere modusene for bruk av ERS om du vil pushe litt ekstra en runde.

F1 24 har lanseringsdato 31. mai for den vanlige versjonen, og tre dager tidligere for de som kjøper Champions-utgaven med Max Verstappen som preger coveret. Spillet utgis til PS4/5, Xbox One/Series og PC.