F1 75 Live: Slik kjøper du billetter til det enestående Formel 1-arrangementet i London

HQ

Formel 1 feirer 75 år i 2025, og har bestemt seg for å arrangere en stor fest for å vise frem alle bilene, førerne og draktene, i tillegg til å kunngjøre detaljer for sesongen. Dette er en stor endring fra de tradisjonelle arrangementene som hvert team har arrangert hver for seg, og samler alle kunngjøringer under ett og samme tak, O2 Arena i London.

Når vil dette nye arrangementet finne sted? 18. februar 2025, og i motsetning til de fleste F1-arrangementer som kun er for profesjonelle og journalister, vil dette være tilgjengelig for alle.

F1-fans vil kunne se alle de 10 teamene (Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull, Sauber og Williams), samt deres førere og prinsipper, på nært hold. Det blir også levende musikk.

Når starter billettsalget til F1 75 live?

Billettene til denne enestående begivenheten vil bli lagt ut i morgen, fredag 15. november, kl. 10:00 GMT (britisk tid). Det vil si kl. 11:00 CET (sentraleuropeisk tid). Du kan kjøpe dem her.

Billettprisene varierer fra £50,00 pluss £5,00 i bestillingsgebyr (ca. €65) til £100,00 pluss £10,00 i bestillingsgebyr (€132). Det vil også være noen Premium-seter med bedre utsikt, hurtiginngang, all-inclusive drikke og til og med et eksklusivt område.