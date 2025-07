F1 i 2025 er nok en gang et to-hesters løp mellom lagkameratene etter

HQ

For tre uker siden tok Lando Norris skylden og ansvaret for en krasj mot McLarens teamkamerat Oscar Piastri som tilsynelatende kostet ham sjansene til F1-tittelen i Canada. Nå har han imidlertid snudd situasjonen, og han er tilbake i kampen om F1-tittelen, bare åtte poeng bak Piastri, etter seieren i Storbritannias Grand Prix.

Dette er Norris' første seier i hjemmebane-Grand Prix i Storbritannia, og han innrømmer at han "bare så inn i publikum" på de siste rundene, og prøvde å "ta det hele innover seg, nyte øyeblikket, for det skjer kanskje aldri igjen". "Å vinne på hjemmebane foran alle vennene og familien vi har her er ganske fantastisk, så en stor takk til dem.

Seieren hans ble imidlertid mulig på grunn av Oscar Piastris ti sekunders straff for kjøring ved omstarten, og en snurr av Verstappen, som mistet pole position, noe som førte til at han endte på femteplass og ga opp alt håp om tittelen.

2025 Formel 1-stillingen etter Storbritannias Grand Prix