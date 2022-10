F1 Manager 2022 vil ikke lenger få "betydelige" oppdateringer

HQ

Selv om vi selvfølgelig foretrekker å ha et fullstendig utviklet spill fra dag én, har såkalt "post launch support" blitt et viktig salgsargument for mange spill. Spesielt når dte kommer til sportsspill, hvor balansen kan justeres eller oppdateres med de siste hendelsene som spillerbytter og regelendringer, er det et element som mange setter pris på.

Derfor er det litt synd at Frontier Developments allerede to måneder etter lanseringen av F1 Manager 2022 slutter å legge til "betydelige" nye oppdateringer og rettelser.

Utvikleren forklarer på Reddit at de i stedet vil bruke ressursene på å utvikle den beste mulige utgaven av det kommende F1 Manager 2023.