F1 signerer kontraktsforlengelse for å beholde Monacos Grand Prix frem til 2031

Monaco Grand Prix er et av de mest kjente og prestisjefylte Formel 1-løpene i verden. Det er også et av de mest utfordrende, med smale veier, høydeforskjeller og farlig krappe svinger. Gatene i Montecarlo har blitt brukt som F1-bane siden 1950, og GP-et har blitt arrangert kontinuerlig siden 1955 (med unntak av 2020).

I 23.-25. mai 2025 feirer Monaco GP 75-årsjubileum siden den offisielle F1-debuten (banen har blitt brukt siden 1929), og fra 2026 til minst 2031 vil GP arrangeres den første hele helgen i juni i stedet for i mai.

Frem til dagens kunngjøring var det imidlertid tvil om dette legendariske løpet ville fortsette etter utløpsdatoen neste år. Noen førere har klaget over at gaten rett og slett er for smal for moderne, større biler.

Heldigvis for F1-elskere vil det nest lengstlevende Grand Prix-løpet i Formel 1-historien fortsette, etter at Formel 1 har signert en seksårig forlengelse av den nåværende avtalen med Automobile Club of Monaco (ACM).

"Denne avtalen signaliserer en ny æra med partnerskap og innovasjon mellom Formel 1 og Monaco", sier Stefano Domenicali, president og administrerende direktør i Formel 1.

"Det er det fremtidsfokuserte lederskapet til H.S.H. fyrst Albert II av Monaco som vil gjøre det mulig for oss å skape en optimalisert kalender, som reduserer presset på logistikken, og å redusere miljøpåvirkningen fra vårt globale mesterskap, mens vi fortsetter på veien mot vårt Net Zero-mål innen 2030."

Ayrton Senna og "Mr. Monaco" Graham Hill har flest seire i dette langsomme, men utfordrende løpet, og den siste mesteren i 2024, Charles Leclerc, er den første monegaskiske føreren som har vunnet sitt hjemlige GP.