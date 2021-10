Få Among the Sleep: Enhanced Edition gratis på PC neste uke

HQ

Epic starter som kjent oppvarmingen til den skumle avslutningen på oktober ved å tilby oss Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse og Epic Pack-utgaven av Paladins: Champions of the Realm gratis på Epic Games Store de neste sju dagene, og nå vet vi altså at det blir enda skumlere neste uke.

For det er norske Among the Sleep: Enhanced Edition som blir gratis på PC via Epic Games Store fra klokken 17 neste torsdag. Vi får se om dette blir det eneste eller om enda et skummelt spill danner et skikkelig Halloween-par.