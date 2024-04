Få Apple TV+ "gratis" i 3 måneder med Game Pass Ultimate

HQ

Hvis du har Game Pass Ultimate vet du sikkert at du i tillegg til spill også får tilgang til noe Microsoft kaller perks, som ofte er DLC til spill eller lignende. Men de satser også på andre ting som ikke er spillrelatert og har tidligere tilbudt blant annet Crunchyroll- og YouTube Premium -abonnementer, og via Xbox Wire har de nå presentert noe nytt i denne kategorien.

Du kan nå få tre måneder gratis Apple TV+, et tilbud som må benyttes innen 7. juli. Microsoft skriver:

"Alt du trenger å gjøre er å registrere deg for et nytt eller kvalifisert returnerende Apple TV+-abonnement på Xboxen din før 7. juli 2024, så får du tre måneder med Apple TV+ gratis. Ingen bindinger, ingen skjulte avgifter, bare ubegrenset underholdning til fingerspissene."

Hvis du ikke har hatt Apple TV+ før, kan du benytte anledningen til å se strålende serier som Masters of the Air, The Morning Show og selvfølgelig Ted Lasso nå som det ikke koster deg noe.