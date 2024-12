Få bedre lyd med Turtle Beachs Stealth 700 Gen 2 Max

HQ

Det er mange hodesettalternativer tilgjengelig på markedet i disse dager. Faktisk så mange at det kan være en utfordring å finne den perfekte enheten for dine ønsker. Hvis du er ute etter en gadget som er kompatibel med PC-, PlayStation- og Xbox-systemer har et batteri som varer i over 40 timer, en 2,4 GHz-tilkobling, gelkjølte øreputer av minneskum, surroundlyd og Bluetooth-støtte har vi kanskje det perfekte produktet for deg.

I den nye episoden av Quick Look har Magnus lagt hendene på Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max, en enhet som tilbyr alt det ovennevnte og mer til. Gå ikke glipp av den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for å se om denne dingsen fungerer i praksis, og om det bør bli ditt neste spillhodesett.