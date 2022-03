HQ

Utviklerne i Colossal Order og utgiverne i Paradox Interactive har vært gavmilde med de som snuser på Cities: Skylines flere ganger allerede siden spillet allerede har vært gratis på både PC og konsoller et par ganger, og nå får du en ny sjanse.

Det er altså Cities: Skylines du kan få gratis via Epic Games Store så lenge du legger det til i samlingen innen klokken 17 på torsdag. Da er det tid for noe helt at ved at det er In Sound Mind som overtar gratisplassen.