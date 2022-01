Torsdag betyr ikke bare at vi nærmer oss helgen med stormskritt. Det betyr også at Epic Games tilbyr et nytt spill gratis på butikken sin. Som vi allerede visste er det...

Daemon X Machina byr på cross-save mellom PC og Switch

den 10 desember 2020 klokken 08:04 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Daemon X Machina gjorde ikke akkurat noe stort vesen av seg da det kom for over ett år siden. Men det later til at spillet fra Marvelous First Studio likevel har funnet...