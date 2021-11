Få Dead by Daylight og The Hunter: Call of the Wild gratis på PC

HQ

I dag feirer amerikanerne Thanksgiving, så hva passer vel da bedre enn at både de og vi får dra på jakt uten å betale en krone eller fryse?

For som vanlig har Epic Games nå byttet ut hvilke spill som er gratis på Epic Games Store, og det er The Hunter: Call of the Wild og Epic Welcome Pack-utgaven av Antstream Arcade som kan skaffes uten å betale en krone fremover. Samtidig har de avslørt hvilke spill som erstatter disse spillene klokken 17 neste torsdag. Det viser at Dead by Daylight og while True: learn(), så man kan trygt si det er fire veldig ulike spill.