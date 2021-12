Få Deathloop-skapernes Prey gratis på PC

Det kom som litt av en overraskelse da Bethesda kunngjorde at det kommer en utvidelse til Prey, og overraskelsen ble bare større da de avslørte at den ble lansert samme...

Bethesda er kjente for å annonsere ting kort tid før de faktisk kommer, og i natt tok de det til et nytt nivå. De bestemte seg nemlig ikke bare for å avduke den ryktende...

I starten av mars kunne det virke som om Arkane Austin og Bethesda hintet til at de jobbet med en utvidelse til Prey da de la ut et mystisk videoklipp samme dag som de...

Hinter Bethesda til en Prey-utvidelse?

den 3 mars 2018 klokken 01:42 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Arkane Austin sitt Prey er slettes ikke et dårlig spill, men uheldigvis solgte verken det, The Evil Within 2 eller Wolfenstein II: The New Colossus så godt som Bethesda...