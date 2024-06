Få den originale Resident Evil-trilogien DRM-fri på GOG.com

HQ

Etter en kortvarig kvalitetsnedgang for Resident Evil for et tiår siden, etter utgivelsen av Resident Evil 6, har Capcom virkelig funnet tilbake til gamle høyder med fremragende nye utgivelser og kritikerroste nyinnspillinger.

Hvis du er i humør for en liten historietime og ønsker å gå tilbake til da det hele begynte, har Capcom kunngjort planer om å bringe den originale trilogien til GOG.com. De har allerede gitt ut det første spillet i serien for £8,99/€9,99, og de to andre kommer snart. Hvis du vil ha dem alle, er det også en pakke på £ 20.99 / € 24.99 tilgjengelig (med Resident Evil 2 og 3 som nevnt lanseres litt senere).

Det fine med GOG.com er selvfølgelig at dette som vanlig er DRM-frie utgivelser som er dine for evig tid. Originalen er basert på PC-utgaven fra 1997, men har fått noen nye funksjoner (ikke minst støtte for moderne kontrollere) og tekniske optimaliseringer, og fungerer selvfølgelig uten problemer for Windows 10 og 11.