Få det beste av beskyttelse og stil med ZAGGs London Snap-etui

HQ

Det finnes mange mobildeksler på markedet i disse dager, men en av svakhetene med mange av dem er at de har en tendens til enten å være beskyttende først og fremst eller stilige fremfor alt. ZAGG har bestemt seg for at dette ikke bør være veien å gå, og har laget etuiet London Snap, som ser ut til å kombinere beskyttende egenskaper og sofistikert stil.

I den siste episoden av Quick look har vår egen Magnus fått tak i et av disse etuiene, et spesialbrodert etui for å være helt nøyaktig. Etuiet hevder å gi beskyttelse fra fire meters høyde takket være Graphene-materialet, samtidig som det er MagSafe-kompatibelt, mikrobiologisk motstandsdyktig, laget av 91 % resirkulert materiale, slankt og har et 3D-printet stoff på utsiden.

For å se hvordan alt dette fungerer i praksis og for å høre Magnus' tanker om London Snap, ikke gå glipp av den siste episoden av Quick Look nedenfor.