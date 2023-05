Få det perfekte skjermstativet med Oakywoods skrivebordshylle

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter et nytt produkt å sette skjermen på, som en del av skrivebordsoppsettet ditt, har vi kanskje den perfekte løsningen for deg. Kjent som Oakywood Desk Shelf, er dette elementet bygget for å gi ytterligere høyde for skrivebordet ditt, samtidig som det har plass til å lagre gjenstander under det, funksjonalitet som kan kombineres med annet Oakywood-tilbehør, og en kapasitet på 100 kg slik at du kan plassere to skjermer på den.

For å legge til dette kan produktet tilpasses ved hjelp av Oakywood's 3D Configurator suite, slik at du kan spesialisere det til ditt oppsett, og siden dette er et miljøvennlig produkt, lover Oakywood til og med å plante ett tre for hver Desk Shelf som kjøpes.

Men du kan se alt dette i aksjon nedenfor i vår siste Quick Look, der vår egen Magnus deler en rekke tanker og meninger om varen.

<video