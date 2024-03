Få din helt egen Fallout Pip-Boy

HQ

Du kan selvsagt kjøpe en T-skjorte eller noe lignende for å vise verden hvor høyt du elsker Fallout, men en Pip-Boy er vel mer imponerende?

Det mener i hvert fall Bethesda, som nå har begynt å selge TV-serieversjonen av den klassiske Fallout-dingsen, og den har også en fungerende skjerm og klokkefunksjon (lades via USB). Sistnevnte betyr at den faktisk har en funksjon utover det å bare se jævlig kul ut når du setter den på nerdealteret ditt.

Dette er heller ingen plastdings, men laget med et metallhus og håndmalte detaljer samt "memory foam cuff for increased comfort and universal fitting".

Hvis du bestemmer deg for at du er verdig dette, kan du gå til denne lenken og bestille for 199 dollar. Levering er planlagt i november, så sjansen er stor for at du tilbringer julaften med en Pip-Boy på armen.