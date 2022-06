HQ

For to uker siden ble det kunngjort at Fall Guys: Ultimate Knockout skulle få Halo-antrekk denne måneden, som nå har skjedd. Men det viser seg at dette var et samarbeid som går begge veier, ettersom de som spiller Halo 3 i Halo: The Master Chief Collection også får noe kult.

Dette innebærer at du nå kan få en gratis Halo 3-dekorasjon å ha på ryggen. Du kan se hvordan den ser ut i bildet nedenfor. Hva synes du om samarbeid som dette?