Få en omvisning i Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

De fleste av dere kjenner sikkert Sea of Thieves som Rares piratsimulator der du leter etter skatter og ugagn samtidig som du blir terrorisert av andre spillere som ønsker å stjele byttet ditt eller bare tror at skipet ditt er for moro skyld. Eller kanskje det er du som er den terroriserende spilleren, og i så fall håper vi at Kraken eller Megalodon tar deg!

Men Sea of Thieves er også noe helt annet, og har blitt utvidet med masse historieinnhold og til og med en kampanje basert på Pirates of the Caribbean, noe som i grunnen endrer spillets fundament fullstendig. Og det er akkurat dette vi kan forvente oss i morgen (20. juli) når The Legend of Monkey Island lanseres i Sea of Thieves.

Dette spillet er sterkt inspirert av de klassiske pek/klikk-eventyrene på Sea of Thieves og lar deg besøke den mytiske øya Mêlée, med alle kriker og kroker vi har lært å elske takket være Monkey Island-eventyrene. Og det virker som om Rare virkelig har gjort hjemmeleksen sin. I en ny trailer blir vi guidet rundt på øya, og hvis du kjenner Monkey Island, er det mye fanservice å glede seg over (ja, det er en gummikylling med en trinse i midten).

I et intervju på Xbox Wire med kreativ direktør Mike Chapman avslører han også at vi kan se frem til fornærmende sverdkamp, og legger til:

"Det som virkelig begeistrer meg, er at når du aktiverer Tales og seiler gjennom Tunnels of the Damned, er du rett på Mêlée-øya. Jeg gleder meg til å se folk bruke kirken til å iscenesette liksombryllup, eller bare tilbringe tid sammen og drikke grogg på stolene i Scumm-baren. Jeg tror det kommer til å bli gøy for spillerne å dra tilbake til disse fritt utformede stedene og bare tilbringe tid der sammen med vennene sine - selv om du ikke umiddelbart fører fortellingen videre. Jeg tror det ligger store muligheter i måten Sea of Thieves spilles på."

The Legend of Monkey Island er en gratis oppdatering, så så lenge du har Sea of Thieves (eller Game Pass), kan du nyte eventyrene. Vi kommer selvfølgelig med en anmeldelse.