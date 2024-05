Få et forsprang på konkurrentene med Twisted Minds nyeste FHD-skjerm

HQ

Mens mange av de nyeste skjermene har en tendens til å se mot den mest moderne utviklingen i teknologibransjen og bruke dem til å kombinere 4K-grafikk med høye oppdateringsfrekvenser, ser det ut til at folkene på Twisted Minds har innsett at det å få disse skjermene til å fungere på sitt ytterste sannsynligvis er utenfor hva de fleste menneskers datamaskinoppsett kan oppnå, og har i stedet foretrukket å gå tilbake til Full HD-panelet i stedet.

Dette ser vi i praksis med Twisted Minds 24-inch FHD IPS -skjermen som vi har gjort til fokus i den siste Quick Look -episoden. Dette er et flatt IPS-panel som arbeider i 1920x1080p-kvalitet, samtidig som det tilbyr en oppdateringsfrekvens på 100 Hz og en responstid på 1 ms for rask og jevn spilling.

For å lære mer om skjermen, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om den.