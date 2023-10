Få et glimt av SteelSeries' mikrofoner Alias og Alias Pro

HQ

SteelSeries har nettopp løftet på sløret for sitt splitter nye sett med gamingmikrofoner, som går under navnene Alias og Alias Pro. Vi har allerede fortalt hva vi synes om disse enhetene i vår fullstendige anmeldelse, men vi har også fått tak i dem for å lage en episode av Quick Look dedikert til dem.

I videoen deler vår egen Magnus massevis av tanker og meninger om begge enhetene, og hvorfor de er så unike. Så hvis du er på utkikk etter en ny mikrofon, må du ikke gå glipp av den siste episoden av Quick Look for å se om Alias og Alias Pro er mikrofonene for deg.