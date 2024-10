Få et glimt inn i livet til en av filmverdenens største talenter i Disney+ sin John Williams-dokumentar

Det er få navn i filmindustrien som er så velkjente og innflytelsesrike som John Williams. Den legendariske komponisten og orkestratoren har produsert lydspor og filmmusikk til noen av de mest utrolige og tidløse filmene, blant annet Jurassic Park, Star Wars, Superman, Indiana Jones, , Harry Potter, Saving Private Ryan, Home Alone, Jaws, Ferris Beuller's Day Off, E.T. the Extra-Terrestrial, og utallige andre.

Mens Williams nylig ble kreditert og betraktet som en Disney Legend, skal komponisten snart bli gjenstand for en dokumentarfilm som går i dybden på hans historiske og fantastiske karriere. Den heter Music by John Williams og kommer til Disney+ så snart som 1. november 2024.

Den skal se nærmere på "mannen bak musikken som forandret livene våre", og det kommer tydelig frem i dokumentarens trailer, som du kan se nedenfor.