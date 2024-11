Få et glimt inn i tilblivelsen av Madden NFL-videospillene i denne kommende dokumentaren

Enten du er fan av amerikansk fotball og NFL eller ikke, er du sannsynligvis godt kjent med EA Sports langvarige Madden NFL-spill. De har overlevd tidens tann og blitt levert på årlig basis de siste 36 årene, og med så mye historie bak seg lurer du kanskje på hvordan det hele startet.

Det er nettopp det Prime Video vil vise sine abonnenter senere i november når dokumentarserien It's in the Game: Madden NFL kommer. Den vil debutere på streameren 26. november, og når det gjelder full synopsis, blir vi fortalt :

"Det er et av de største videospillene gjennom tidene, et banebrytende merke som ble et verdensomspennende fenomen som spenner over generasjoner - men det skjedde nesten aldri ... Nå, 36 år etter at det første spillet ble lansert, gir EA SPORTS seerne en enestående tilgang til skaperne av spillet som forandret spillet, og også kulturen vår."

Du kan se traileren for dokumentaren nedenfor for å bedømme om du trenger å legge den til på seerlisten din eller ikke.