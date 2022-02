HQ

Black History Month har blitt stadig viktigere i USA, og dette har ført til at alle deler av samfunnet har engasjert seg, noe som også har en internasjonal påvirkning. Videospill er selvfølgelig intet unntak, og dette inkluderer Halo Infinite, hvor du nå kan få et gratis emblem og navnskilt med et Pan Africa-tema for å markere Black History Month.

Alt du trenger å gjøre for å få det er å logge inn i løpet av februar, så er det ditt for alltid. Se det på bildet nedenfor.