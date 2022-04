Få et Kirby and the Forgotten Land-tema i Tetris 99

HQ

Nintendo har presentert en ny Maximus Cup (den 29. i rekken for å være nøyaktig) i Tetris 99, og denne gangen har du muligheten til å spille deg til et Kirby and the Forgotten Land-tema. Alt du trenger å gjøre for å få det gratis er å spille Tetris 99 mellom fredag og mandag, 22. til 25. april, og samle 100 Event Points.

Som vanlig byr temaet på nytt visuelt design, musikk fra Kirby-spille og Kirby-inspirerte Tetrimino-brikker, så dette er vel verdt å kjempe for. Tetris 99 er gratis for alle som abonnerer på Nintendo Switch Online, og en trailer for det nye temaet finner du nedenfor.