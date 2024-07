Få et retroinspirert gratis skin til Sonic X Shadow Generations

HQ

Å melde seg på emaillister er kanskje ikke noe folk drømmer om å gjøre fordi det ofte betyr mye markedsføring, men Sega og Sonic Team tilbyr nå noe veldig morsomt for alle som gjør det.

Hvis du melder deg på pinnsvinets nyhetsbrev innen 1. november vil du motta Sonic Jam Legacy Skin til Sonic X Shadow Generations når det lanseres senere i år. Dette er et skin som er inspirert av Sonics første og egentlig eneste "ekte" opptreden som plattformmaskot for Sega Saturn, noe som betyr en litt mer polygonskadet helt, som han kompenserer for med retro-sjarm.

Vi kan også nevne at du for øyeblikket kan få Retro Diner Style Amy-kostymet gratis til Sonic Superstars. Bare logg inn på spillet og gjør krav på det.