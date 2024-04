Få Fallout 76 gratis med Amazon Prime

HQ

Neste uke er det premiere på den etterlengtede og faktisk svært lovende TV-serien Fallout, som selvfølgelig er basert på spillserien med samme navn. Fallout vises på Amazon Prime Video, og du kan se alle åtte episodene umiddelbart.

Nå har Amazon annonsert at de har en ekstra overraskelse på lager for alle Amazon Prime abonnenter som har tjenesten, og fra 11. april gir de bort Fallout 76 til både PC (Microsoft Store) og Xbox.

Hvis du planlegger å skaffe deg tjenesten for å se TV-serien eller allerede har den, kan du benytte anledningen til å få Fallout 76 gratis. Det er et virkelig innholdsrikt spill som kontinuerlig har fått masse ekstra underholdning, og så sent som i forrige uke ble Atlantic City lansert gratis til spillet med en ny historie, nye oppdrag og nye steder å besøke i den radioaktive ødemarken.

Fallout Atlantic City har premiere 11. april, og vi har en anmeldelse på vei. Kommer du til å se denne?