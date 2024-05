Få fart på vloggingen med JBLs Quantum Stream Wireless Lightning

HQ

Vi har gjennom årene prøvd en rekke forskjellige lydprodukter i videoserien vår Quick Look, og for å legge til denne innsatsen har vi nå dedikert en video til JBL Quantum Stream Wireless Lightning.

Dette er et praktisk sett som er laget for Apple -enheter, og som inneholder en mikrofon og en mottaker, samt et ladeetui for begge deler, slik at du kan forbedre lydopplevelsen din samtidig som du skaper innhold med færre begrensninger og mindre stivhet takket være den 100 meter lange rekkevidden som enheten kan gi.

Hvis du vil vite mer om denne lydløsningen kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor.