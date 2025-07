Få flere bilder i Doom: The Dark Ages med Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC 16G

Det kan være overveldende å se på nye grafikkort, spesielt når det gjelder ytelse. Derfor har vi satt sammen en rask guide som ikke bare viser deg hva du kan forvente, men som også gir deg målingene som trengs for å bestemme hvilke funksjoner som betyr mest - og hvor stor innvirkning de har.

HQ

Gigabytes RTX 5070 Ti Gaming OC 16G har NVIDIAs nye Blackwell-arkitektur, inkludert DLSS 4, og ikke mindre enn 16 GB neste generasjons GDDR7-minne.

Selv om den har dobbel BIOS, trenger vi ikke å tenke for mye over det - sett den i ytelsesmodus og aldri rør den igjen.

Gigabytes Windforce-kjølesystem, som bruker Hawk Fans, reduserer luftmotstand og støy samtidig som det øker luftstrømmen. Det bruker også termisk pasta i serverkvalitet, store komposittkobbervarmerør og et dampkammer for å holde GPU-en kjølig under trykk.

Selv om 16 GB VRAM ikke er nok for alle spill, er det mer enn tilstrekkelig for Doom: The Dark Ages - med noen få justeringer. Det hjelper også at kortet leveres fabrikkoverklokket av Gigabyte (2588 MHz vs. 2452 MHz på referansemodellen), og det inkluderer fortsatt en generøs fireårsgaranti.

Med nye strømmeprosessorer for flere strømmere er det rikelig med rå kraft. 4. generasjons Ray-Tracing Cores leverer fantastiske lys- og skyggeeffekter, mens NVIDIAs bildeoppskalering og AI-drevne forbedringer håndteres av 5. generasjons Tensor Cores.

Og mens du synkroniserer RGB-viftene med ditt Doom-tema belysningsoppsett, kan du nyte å spille Doom: The Dark Ages i strålende 4K.

Siden vi sikter mot den høyeste visuelle kvaliteten, testet vi naturligvis på forhåndsinnstillingen Ultra Nightmare - med full 4K-oppløsning. Vi aktiverte ikke banesporing (en krevende teknikk for mer realistiske refleksjoner og refraksjoner), men likevel ga vår første kjøring 54,92 FPS. Ikke verst for et kort som er langt fra det dyreste i NVIDIAs nåværende utvalg.

Å aktivere DLSS 4 - selv i Quality-modus - gjorde en stor forskjell: 80,88 FPS, et stort sprang som ga spillingen en skikkelig flyt. Deretter la vi til NVIDIAs Frame Generation, som lar GPU-en interpolere ekstra bilder mellom gjengitte. Med Frame Generation aktiv nådde vi 122,71 FPS.

Og takket være spesialisert maskinvare i RTX 5070 Ti kan kortet generere flere ekstra bilder. Satt til 4x Frame Generation nådde vi svimlende 203,51 FPS - nesten fire ganger den opprinnelige bildefrekvensen, samtidig som vi beholdt fantastiske bilder.

Det som startet som en finjusteringsguide for Doom-fans, viste at selv i 4K trenger du ikke å finjustere mye i det hele tatt. Bare å slå på DLSS 4 får deg forbi 60 FPS, og en lett bruk av Frame Generation tar ting enda lenger.

Du kan få kortet ditt her.