Få Frostpunk gratis på PC

Polakkene i 11 bit Studios markerte seg fra første stund med Anomaly for ti år siden, men ble virkelig et kjent navn da This War of Mine ble lansert i 2014. Deretter tok det hele fire år før vi fikk et nytt spill fra dem. Dette ble raskt enda en stor suksess fans av strategispill bør få med seg, noe som gjør dagens nyhet meget gledelig.

For nå er det Frostpunk som er gratis på Epic Games Store. Tilbudet vil som vanlig vare frem til klokken 17 neste torsdag når det er et annet hemmelig spill som overtar.