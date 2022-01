HQ

Epic Games bestemte seg for å avslutte 2021 og starte 2022 ved å være såpass gavmilde at de ga oss både Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider gratis på butikken sin, så det var nesten ingen muliget for å kunne fortsette å levere såpass kvalitet. Heldigvis er ikke det nye gratisspillet verst heller.

For som lovet er det Gods Will Fall du kan få gratis på Epic Games Store frem til klokken 17 neste torsdag. Deretter er det Galactic Civilizations III sin tur.