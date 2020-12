Få gratis gaver fra Ubisoft hver dag denne uka!

Du ser på Annonser

Julen nærmer seg med stormskritt og det er en høytid hvor vi alle er gavmilde, og Ubisoft er intet unntak. De er i gang med event de har kalt "Ubisoft's Happy Holidays", hvor de gir bort gaver for å feire slutten av 2020.

Fra 14. til 18. desember vil Ubisoft tilby diverse in-game-ting (multiplattform) og gratisspill (PC) daglig. Alt du må gjøre er å lage en Ubisoft-konto for å få disse. Akkurat nå er det "Assassin's Creed Valhalla Rewards pack" som er tilgjengelig. Og ikke bekymre deg om du ikke har skaffet spillet enda, for ifølge Ubisoft kan du fortsatt gjøre krav på gaven og få tilgang til den når du har skaffet spillet.

Hver dag klokken 14 blir en ny gave tilgjengelig, og bytter ut den gamle, så skynd deg og sikre deg gårsdagens gave før det er for sent. Det kan du gjøre her.

Mer informasjon finner du her.