Hvis du har lyst til å pimpe skipet ditt, fiskestangen din eller snikskytteren din i Sea of Thieves uten å betale for det,er det nå fullt mulig uten å ty til piratkopiering. Rare forteller på Twitter at alle Game Pass Ultimate-brukere nå kan skaffe seg det som enkelt nok kalles Obsidian Eye of Reach Pack uten å betale en ekstra krone.

Denne er tilgjengelig frem til 24. juni og inkluderer "The Obsidian Eye of Reach, Fishing Rod and Sails", noe du kan sjekke ut på bildet nedenfor.