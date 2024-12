Få historien om Monster Hunter-serien fra Daisy Ridley på 10 minutter

HQ

Med Monster Hunter Wilds i horisonten har Capcom sluppet en "Welcome to Monster Hunter"-trailer, som på 10 minutter forteller historien om universet i Monster Hunter-spillene.

Videoen forteller om den skjøre balansen mellom menneske og natur, monstrene som lever i den ville verdenen og monsterjegerne selv. Du får også et glimt av The Forbidden Lands, et mystisk sted som du vil kunne utforske i Monster Hunter Wilds.

Videoen presenteres og fortelles av skuespillerinnen Daisy Ridley, som nok er mest kjent for sin rolle som Rey i en rekke Star Wars-filmer.

Det neste spillet i Monster Hunter-serien er Monster Hunter Wilds, som slippes 28. februar til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC via Steam.