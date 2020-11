Få Kingdom: Classic gratis via Humble Bundle og Steam

Du ser på Annonser

Kingdom: Classic er et pikselert 2D-spill som ble gitt ut i november 2015. Du kan nå laste det ned helt gratis via Humble Bundle eller Steam.

På Steam gjelder tilbudet fram til 6. november klokken 19. Men på Humble Bundle har du fortsatt fem dager på deg til å utnytte dette tilbudet (fram til 9. november). Der får du en kode til Steam. Det eneste du trenger å gjøre er å abonnere på deres nyhetsbrev.

"Subscribe to the Humble Bundle newsletter and we'll email your free game to you. Hurry, this offer is available only while supplies last, or until November 9, 2020 at 10:00:00 AM PST!"