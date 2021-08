Få litt Jungelboken i Fall Guys: Ultimate Knockout

Ratchet & Clank besøker Fall Guys

den 22 juli 2021 klokken 17:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi visste allerede at Ratchet og Clank vil være spesielle skins i Among Us når det kommer tl PlayStation 4 og PlayStation 5 senere i år, men dette er ikke det eneste...