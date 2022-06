Få med deg alt du bør vite om Destiny 2: Leviathan i oppsummeringsvideoen vår

Destiny 2: Season of the Haunted har vært ute i et par uker nå, og Guardians har returnert til Emperor Calus' enorme romskip for å konfrontere Nightmares og finne ut hvordan Cabal-lederen (i eksil) er knyttet til Darkness. Men gitt at det er noen år siden vi var på Leviathan, hovedsakelig fordi skipet ikke har vært tilgjengelig siden Destiny 2: Beyond Light ble utgitt, har vi tatt oss tid til å laget et sammendrag for å sikre at du er oppdatert med hele historien til det ikoniske romskipet.

Se den i sin helhet nedenfor for å få en oversikt over hendelsene som fant sted i Destiny 2: The Witch Queen, Season of the Risen og hva Guardians gjorde på Leviathan i tidligere år.