Få mer fart på mobilspillingen din med SCUFs Nomad

Selv om berøringskontroller absolutt er brukbare og plausible alternativer for spilling, kan du ikke nekte for at det er mye enklere å bruke en faktisk kontroller når det gjelder mobilspill. Selv om det finnes alternativer for å koble en tredjepartskontroller trådløst til enheten din, vil du noen ganger ikke måtte bære rundt på en kontroller når du er ute og reiser, og det er her SCUF kommer inn i ligningen.

Kontrolleren titans har utviklet en enhet som heter Nomad, som er en gadget som kobles direkte til telefonen din og fungerer som et kontrollersystem der telefonen din spalter inn, noe som gir et Nintendo Switch-lignende tilbud. Hvis du har brukt en Razer Kishi, vil du være veldig kjent med SCUF Nomad.

Hvis du vil lære mer om denne enheten og hva som gjør den spesiell, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om den.