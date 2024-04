Få mer ut av strømmingen med Logitechs MX Brio-webkamera

HQ

Det er ikke alltid like enkelt å forbedre det visuelle tilbudet i strømme- eller innholdsoppsettet ditt, men heldigvis har Logitech laget en løsning som skal gjøre det enklere. MX Brio-webkameraet er et 4K/30fps-system som kan ta opp video i UHD-kvalitet, samtidig som det enkelt kan monteres på skjermen via en praktisk og enkel klips som gjør at det kan hvile på toppen av skjermen.

Hvis du vil vite mer om dette videosystemet, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om MX Brio og hvordan det fungerer i praksis.