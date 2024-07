Få oversikt over ladedilemmaet ditt med Ankers 737 Prime Charger

HQ

Selv om vi lever i en trådløs verden, er vi fortsatt svært avhengige av ledninger for å lade opp de trådløse enhetene våre. Dette kan føre til en del problemer når det gjelder å måtte bære med seg mange ledninger og ladeløsninger som gjør hverdagen stadig mer fullstappet. Anker håper å effektivisere dette arbeidet i det minste en smule.

I den siste episoden av Quick Look har vår egen Magnus lagt hendene på Anker 737 Prime Charger, en enhet som bruker GaNPrime 120W-teknologi for å kunne lade opp tre enheter samtidig og i en svært rask hastighet.

For å se hvorfor dette er et flott alternativ å ha med i ryggsekken, sjekk ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.