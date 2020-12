Du ser på Annonser

Vi har altså kommet til torsdag, noe som betyr at Epic Games Store både har skiftet ut hvilke(t) spill man får gratis de kommende dagene og hvilke som overtar neste torsdag.

Som jeg skrev i forrige uke er det altså Cave Story+ som kan bli ditt på PC helt gratis, mens vi nå vet at det venter to gratis spill neste torsdag i form av Pillars of Eternity - Definitive Edition og Tyranny - Gold Edition.