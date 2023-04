Få Radahn til å se enda større ut med Elden Ring i førstepersonsperspektiv

HQ

Det har gått over et år siden utgivelsen av Elden Ring. Nå har du sannsynligvis fullført reisen din for å bli Elden Lord og venter på Shadow of the Erdtree-utvidelsen. Hvis du vil friske opp opplevelsen, er kanskje mods noe å bryne seg på.

En overhalingsmod ser ut til å endre Elden Ring-opplevelsen fullstendig, og legger til førstepersonsperspektiv, samt mange andre funksjoner som en tilpasset HUD, angrepsindikatorer, aim assist, trådkors og endringer i bevegelse.

Du kan laste ned First Person Souls-mod fra Nexus akkurat nå, og en lanseringstrailer er utgitt som viser hvor annerledes Elden Ring er i førsteperson.

Kommer du til å ta utfordringen med førstepersons Elden Ring?