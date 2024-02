Få rask strøm med Alogics hurtiglader med 4 porter

HQ

Hvis du jevnlig bruker flere enheter når du er ute og reiser, og har slitt med å holde dem alle ladet med det begrensede antallet stikkontakter og porter som finnes på de fleste hotellrom, kan den nyeste hurtigladeren fra Alogic være den perfekte løsningen på problemene dine.

Denne GaN-laderen har fire tilgjengelige porter, hvorav to er USB-C og to er USB-A. Laderen er i stand til å levere 100 W strøm til enhetene dine, og kan til og med gi all strømmen til én enhet eller fordele den jevnt mellom fire tilkoblede enheter.

Hvis du har behov for å holde iPhone, Air Pods, Apple Watch og MacBook forsynt med strøm, er dette selvsagt en ideell enhet, så ta en titt på den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for å lære mer om denne laderen.