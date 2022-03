Få Rogue Legacy og The Vanishing of Ethan Carter gratis på PC neste uke

HQ

Utvalget av spill Epic Games tilbyr gratis i nettbutikken sin hver uke varierer selvsagt, men det må være lov å si at de neste 14 dagene blir fylt med godbiter.

Som lovet i forrige uke er det Total War: Warhammer og City of Brass vi kan legge til i samlingen helt gratis så lenge det gjøres før klokken 17 på torsdag, og nå vet vi at det er Rogue Legacy og The Vanishing of Ethan Carter som deretter kan bli våre uten å bruke en krone.