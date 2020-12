Da undertegnede skrev om at PC-utgaven av Stranded Deep var gratis i natt nevnte jeg at den lekkede listen som har vist seg å stemme hevdet at det tilsynelatende var Solitairica som ville overta gratisplassen i dag. Dette viste seg selvsagt å stemme.

Frem til klokken 17 i morgen er det Righteous Hammer Games sin spesielle blanding av kabal og rollespill som du kan få gratis på Epic Games Store, mens det mest sannsynlig er Torchlight II som blir gratis da.